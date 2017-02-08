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Diyanet: İmam hatip mezunu sayısı kontrolsüz; nitelik sorunu bulunuyor

"Dernek ve vakıflar kontrolsüz şekilde cami ve Kuran kursu inşa ediyor"

08 Şubat 2017 13:25

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017-2021 yılları için stratejik plan hazırladı. Plan hazırlanırken ortaya çıkan, kurumu tehdit eden noktalar ve zayıf alanlar da analiz edildi. Analizde "İlahiyat ve imam-hatip lisesi mezunu sayısı kontrolsüz. Mezunların nitelik sorunu bulunuyor" dendi. 

Ahmet Hakan, imamların 'evet' videolarını yorumladı

Planda, başkanlığı etkileyebilecek dış kaynaklı değişimler ve eğilimler değerlendirildi. Personel ve vatandaşlarla anket ve mülakatlar da yapıldı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, sonuçlar politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler, tehditler incelenerek yapılan analizlerde özetle şu sonuçlara ulaşıldı:

"Değerler aşınıyor"

"Dine yönelik ilgi ve alaka artıyor ancak ahlaki değerlerdeki aşınma da yaygınlaşıyor. Personelde kurumsal aidiyet duygusu zayıf. İrşat dili zayıf. Kayırma yapıldığı algısı personelde yok edilemiyor. Personelin eğitim durumuna göre istihdamı yapılmıyor. Yetişmiş kalifiye personelin başka kurumlara geçişi devam ediyor.

"Nitelik sorunu var"

"İlahiyat ve imam-hatip lisesi mezunu sayısı kontrolsüz. Mezunların nitelik sorunu bulunuyor. İslamofobi ve olumsuz İslam algısı yaygınlaştırılıyor.

"Kurumun üzerinde siyasi etki bulunuyor. Dernek ve vakıflar kontrolsüz şekilde cami ve Kuran kursu inşa ediyor. Hurafe ve batıl inanışlar yaygınlaşıyor. İnsana ve evrene dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Din, terör ve şiddet içeren yapılanmalarla ilişkilendiriliyor. Ulusal ve uluslararası din referanslı siyasal yapılanmaların sayısı artıyor.”

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Diyanet İşleri Başkanlığıilahiyatimam hatip lisesi

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