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Diyanet: Gazze çağımızın Kerbela'sı

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, çağın Kerbela'sına dönüşen Gazze'deki insanlık dışı saldırıların bir an önce bitmesini diledi

19 Kasım 2012 19:43

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul Hilton Otel'de düzenlenen ''Gelenekten Geleceğe Avrasya'nın İslam Ufku'' ana temasıyla düzenlenen 8. Avrasya İslam Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni hicri yılın İslam alemine, barış huzur ve esenlik getirmesini diledi.
 
''Bir Muharrem ayındayız. Aşura'nın arefesindeyiz. Bu vesileyle başta şehitlerin serçeşmesi Hz. Hüseyin olmak üzere Kerbela'da can veren bütün şehitleri rahmetle, tazimle yad ediyorum. Çağımızın Kerbela'sına dönüşen Gazze'ye ve Gazze halkına yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce bitmesini temenni ediyorum'' diyen Görmez, son 2 yılda hayatlarını kaybeden İslam Şurası üyelerini de andı.
 
''İslam girdiği bütün coğrafyalarda, kendini hiçbir zaman ötekini yok etmek üzerine kurmadı'' diyen Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
''Her zaman kendini öteki ile birlikte gördü. Avrasya coğrafyası da işte bunun en güzel örneklerinden birisini oluşturdu. İslam'ın hukuku bunun en sağlam teminatı oldu. Hikmeti ve irfanı bu birlikteliğin en ince örneklerini ortaya koymanın havası oldu, suyu oldu. Camilerin, her türden başka dinin mabetleriyle yükseldiği şehirler her zaman Müslüman şehirleri oldu.''
 

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