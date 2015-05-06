T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet Ermenice Kuran meali yayımladı

Ermenice Kuran-ı Kerim meali, talep eden vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak

06 Mayıs 2015 17:55

Diyanet İşleri Başkanlığı Ermenice Kuran-ı Kerim meali yayımladı. İlk etapta 4 bin adet basılan, doğu ve batı lehçelerinde yayımlanan Ermenice Kuran-ı Kerim meali, talep eden vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman, yaptığı açıklamada, mealin 1915 olaylarının yüzüncü yıl dönümünde yayımlamasının rastlantı olduğunu belirtti.

İMC'de yayımlanan habere göre, Salman, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Yabancı Dil Ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı kurulduğunu, başkanlık üzerinden 26 dilde farklı eser yayımlandığını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ayrım gözetmeksizin bütün dillerde İslam’ın mesajını insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olduğunu ifade eden Salman, bu kapsamda Ermenice Kuran-ı Kerim meali yayımlanmasına karar verildiğini söyledi.

ETİKETLER

ermenicekurandiyanet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24