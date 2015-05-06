Diyanet Ermenice Kuran meali yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Ermenice Kuran-ı Kerim meali yayımladı. İlk etapta 4 bin adet basılan, doğu ve batı lehçelerinde yayımlanan Ermenice Kuran-ı Kerim meali, talep eden vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Yüksel Salman, yaptığı açıklamada, mealin 1915 olaylarının yüzüncü yıl dönümünde yayımlamasının rastlantı olduğunu belirtti.

İMC'de yayımlanan habere göre, Salman, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Yabancı Dil Ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı kurulduğunu, başkanlık üzerinden 26 dilde farklı eser yayımlandığını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ayrım gözetmeksizin bütün dillerde İslam’ın mesajını insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olduğunu ifade eden Salman, bu kapsamda Ermenice Kuran-ı Kerim meali yayımlanmasına karar verildiğini söyledi.