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Diyanet camilere oyun alanı yapacak

Samsun’da pilot uygulaması yapılan 'camide çocuk oyun alanları' tüm Türkiye’de hayata geçirilecek

19 Haziran 2016 03:17

Camide, koşuşturduğu ve gürültü yaptığı için azarlanan çocukları rahatlatan adım Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Başkan Görmez’in ‘çocukları azarlamayın’ uyarısından sonra Samsun’da pilot uygulaması yapılan camide çocuk oyun alanları tüm Türkiye’de hayata geçirilecek.

Diyanet, camileri çocuklara sevdirmek ve annelere uygun hale getirmek için camilerde oyun alanları oluşturacak.

karar gazetesinin haberine göre; pilot uygulaması Samsun'un Bafra ilçesinde 6 camide başlayan uygulama ile çocuklar uzman gözetiminde camide vakit geçirirken, anne ve baba da ibadetini rahatlıkla yapabilecek.

 

Oyun alanında namaz eğitimi de verilecek

 

İlerleyen dönemlerde ülke genelinde hayata geçek uygulamada, anne ve babasını bekleyen çocuklar sertifika almış kadın öğreticilere emanet edilecek. Çocuklara, oyun alanında namaz ve ibadet eğitimi de verilecek. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Camiler sadece namaz kılma mekânı değil, sosyal ve kültürel paylaşım alanları olmalıdır. Camiye gelen çocuklar ister oynasın, ister koşuştursun. Onların hafızasında kötü iz bırakan müdahale kabul edilemez” demişti.

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