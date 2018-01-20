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Diyanet, camilerde Fetih Suresi okuttu, ordu ve millet için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak" açıklaması yaptı

20 Ocak 2018 22:50

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TSK’nın Suriye’de YPG kontrolünde bulunan  Afrin kantonuna yönelik olarak başlatılan harekâta ilişkin açıklama yaptı. Erbaş "Camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş yaptığı açıklamada "Vatanımızı ve huzurumuzu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı, kahraman güvenlik güçlerimizin başlattığı Afrin/sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için bu akşam bütün camilerimizde yatsı ve sabah namazı öncesi veya sonrası Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Bütün görevlilerimizden söz konusu programı icra etmelerini önemle rica ederim" ifadesini kullandı. 

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