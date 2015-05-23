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Diyanet, 'camide AKP propagandası günah' dedi

Camiler, son günlerde AKP'li milletvekillerinin seçim propogandası yapmasıyla gündeme gelmişti

23 Mayıs 2015 10:35

Başkan Mehmet Görmez'in makam aracı tartışmalarıyla gündeme gelen ve son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "müjdem var" diyerek, Görmez'in iade ettiği aracın muadilini hediye etmesiyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Cami, ayrım yapmaksızın tüm Müslümanların ibadet yeridir. Orada gerek din görevlilerinin gerekse adayların propaganda yapması doğru değildir. Bu günaha girer çünkü ayrımcılık yapmış oluyorsun” fetvası verdi. Camiler, son günlerde AKP'li milletvekillerinin seçim propogandası yapmasıyla gündeme gelmişti.

Fetvada, “Camilerde, tarım, hayvancılık gibi memleket hayrına işler konuşulabilir ama orada siyasete yer olmaz” denildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Diyanet Fetva Hattı’nın, “camide siyaset” sorusuna verdiği yanıt şöyle:

“Camilerde siyasi propaganda yapmak yasaktır. Gerek seçimler öncesi gerekse seçim dönemlerinde camilerde propaganda yapmak mümkün değildir. Çünkü camiler, herkesin, her görüşten insanların geldiği yerlerdir. Müslüman olan herkes camiye gelebilir. Orada siyaset yapmak demek, ‘burada ben varım, benden olmayan gitsin’ demektir. Bu din görevlileri için de, adaylar için de, siyasi partiler için de geçerlidir. Cami herkesin camisidir. Oralarda siyaset yapmak günaha girer çünkü ayrımcılık yapmış oluyorsunuz. Ama orada, ziraat gibi, hayvancılık gibi memleket hayrına olan işler konuşulabilir.”

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