Diyanet: Bir canlıyı haksız yere öldüren ahirette hesaba çekilecektir

Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir köpeğin, bir müezzin tarafından öldürüldüğüne dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir köpeğin, bir müezzin tarafından öldürüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu üzücü olayın faili, Başkanlığımıza bağlı bir görevli değildir. Haberlerde müezzin olduğu iddia edilen kişinin, müezzin olduğu bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bütün canlıların bir gaye için yaratıldığı, her canlının varlık alemindeki düzenin parçası olduğu belirtilen açıklamada, bu yapıyı korumanın insanın temel sorumluluklarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Peygamber Efendimiz 'Dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz' buyurarak tıpkı insanlar ve diğer varlıklar gibi hayvanların da hakları olduğunu ve korunması gerektiğini asırlar öncesinden bütün insanlığa ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Ahirette bundan hesaba çekilecektir"

Can taşıyan her varlığın, en doğal ve dokunulmaz hakkının "yaşama hakkı" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvanlara işkence edilmesi, İslam'ın asla tasvip etmediği insanlık dışı bir tutumdur. İslam ahlakı ve inancına göre herhangi bir canlıyı haksız yere öldüren ya da ona eziyet eden kişi ahirette bundan hesaba çekilecektir. Nitekim yüce dinimiz İslam'ı tanımlayan en özlü ifade, Yaradan'a itaat ve yaratılanlara merhamet etmektir."

Olay

Tütünçiftlik sahilinde yürüyen bir vatandaş, vapur iskelesi mevkisinde bir sokak köpeğinin yerde kanlar içinde yattığını fark etmiş. Vatandaşlar tarafından veterinere götürülen yaralı köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine köpeğin göğsüne demir sapladığı iddia edilen F.D'yi gözaltına almıştı.