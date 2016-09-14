Diyanet Başkanı: Cemaatleri siyasetin göbeğinde, ticarette görmemeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz sonrası yapmaya karar verdikleri ancak hac dönemi nedeniyle ertelenen Diyanet-dini sivil yapılar buluşmasını Türkiye’ye döner dönmez gerçekleştireceklerini söyledi. Gözmez, Türkiye'dekidini cemaatlerle ilgili olarak "Biz onu siyasete doğrudan, kendisini aşarak siyasetin içinde, göbeğinde görmemeliyiz. Ticarette, futbolda, şikede görmemeliyiz. Biz onu gerçekten toplumun manevi hayatına hizmette görmeliyiz. Bu takdirde bir konsensus ortaya çıkabilir" dedi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Mekke’de gazetecilerle buluşan Görmez, özetle şöyle konuştu:

"Bazıyanlışlar yapılıyor"

"(‘Döndükten sonra farklı grupları bir araya toplamayı düşünüyor musunuz?’ sorusuna) 15 Temmuz’dan hemen sonra olağanüstü din şurasını topladık. Bütün eski Diyanet İşleri başkanlarımız, din işleri yüksek kurulu üyelerimiz ve ilahiyat fakültesi dekanlarımızla bir araya gelerek 3 günlük bir şura gerçekleştirdik. Bu şuranın 18. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Türkiye’de ne şekilde din hizmeti verileceğine katkıda bulunan bütün sivil dini yapılarla bir araya gelerek bu hatalara bir daha bu milleti dücar etmemek için bize düşen ortak görevler konusunda istişarede bulunmak. Çünkü 15 Temmuz’dan sonra değerlendirmelerde bazı yanlışlar yapılıyor.

"Bu yanlışlardan bir tanesi, bir ihanet üzerinden topluca bütün dini yapıları, dini cemaatleri zan altında bulundurmak. Ama bir taraftan da benzer hataların başka yapılar içerisinde ortaya çıkma tehlikesini de göz ardı etmemeliyiz. Bu ikisini dikkate alarak Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye’deki bütün dini hayata katkı sunan sivil dini yapılarla bir araya gelerek değerlendirmeler yapılacaktır. Bunun bir zorunluluk arz ettiğini düşünüyorum.

"Biz din üzerinden bölünme ve parçalanmanın İslam dünyasında Müslümanları nereye götürdüğünü görmeliyiz, ibret almalıyız. Bu hataya düşmemek için her önlemi almalıyız. Yasaklamak çare değil. Devletleştirmek hiç çare değil. Çare liyakattır, ehliyettir, ilimdir, özgürlüktür. Çare şeffaflıktır. Bir yapı, hangi çerçevede hizmet veriyorsa topluma onu deklare etmeli ve onun dışına çıkmamalıdır. Bu toplumun maneviyatına hizmet etmek için, milletin hayırlarıyla bir yapı oluşturdum ve hizmet edeceğim diyorsa biz onu uluslararası politikada görmemeliyiz. Biz onu siyasete doğrudan, kendisini aşarak siyasetin içinde, göbeğinde görmemeliyiz. Ticarette, futbolda, şikede görmemeliyiz. Biz onu gerçekten toplumun manevi hayatına hizmette görmeliyiz. Bu takdirde bir konsensus ortaya çıkabilir.

"Teşkilatlarımıza anlatacağız"

14-15 Ekim’de de Avrasya İslam Şurasını toplayarak Türkiye’de vardığımız bu neticeleriAsya ve Orta Asya ile Balkanlar ve Avrupa’daki teşkilatlarımıza anlatacağız. İslam Dünyasında en büyük kuruluşları da bu toplantıya gözlemci olarak davet edeceğiz. 14-15 Ekim’de İstanbul’da yapacağımız şuraya Cumhurbaşkanımız da iştirak edecekler.”