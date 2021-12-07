Diyanet: Artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı Katar ile iş birliği yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye ile Katar'ın, uluslararası alanda artan İslam karşıtlığı eğilimine karşı somut adımlar atılması konusunda iş birliği yapacağını bildirdi.

Diyanetten yapılan açıklama göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı arasında "Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim'in imzaladığı iş birliği anlaşmasıyla uluslararası planda kaygı verici şekilde artmakta olan İslam karşıtlığı eğilimine karşı uluslararası ve bölgesel seviyede somut adımlar atılacak.

Anlaşma kapsamında iki kurum arasında güncel meselelerle ilgili toplantılar düzenlenecek, hac ve umre konularında tecrübe paylaşımı yapılacak.

Müslüman topluluklara ve öğrencilere destek sağlanmasının yanı sıra irşat faaliyetleri, vakfiyeler, zekat konularında tecrübe ve birikimler paylaşılacak.

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