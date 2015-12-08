Diyanet, AKP'yi eleştiren sendika başkanını işten attı

İlkeli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Dayanışma Sendikası (İnanç İlke-Sen) Başkanı Özhan Uçan’ın sosyal medyada yayımladığı AKP'yi eleştiren paylaşımlarından dolayı özürlü memur seçme sınavıyla başlamış olduğu işine son verildi.

Uçan hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oluruyla alınan kararda, Uçan’ın Twitter'da yaptığı aralarında eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın da bulunduğu AKP milletvekillerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren gündelik paylaşımları gerekçe gösterildi.

Savunması bile alınmadı

Uçan’ın başkanlığını yaptığı İnanç İlke-Sen’in kurulmasının hemen ardından Haziran ayında başlatılan soruşturmada, bizzat Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in onayıyla soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından Uçan’ın savunmasının bile alınmadan hakkında görevine son verilme kararının kesinleştirildiği öğrenildi.

Gerekçe Diyanet’in laikliği

ve siyasal içerikli paylaşım

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Uçan hakkındaki işten çıkarma kararında gerekçe olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Kanunu’nda yer alan “siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övme ve yerme yasağı” gösterildi. Kararda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın laik karakterini vurgulayan Anayasa’nın 136. maddesine de yer verilmesi dikkat çekti.

Başta müftüler olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı şekilde görev yapan pek çok kamu çalışanının gerek görevini icra ederken gerek de görevi dışında AKP başta olmak üzere çeşitli siyasi partileri zımnen ya da açıkça destekleyen ifadeler kullandığı biliniyor.

“Kararı bekliyorduk”

Konu hakkında konuşan Uçan bu kararı beklediklerini söylerken, “Böyle bir kararı bekliyorduk çünkü zaten şahsım çalıştığım 2 yılı aşkın süre boyunca gerek çalışma ortamı ve şartları olarak gerekse sendikal çalışmalar kapsamında türlü şekillerde istismar edilmiştir.” ifadelerini kullandı. Görevine son verilen soruşturmanın amacının söz konusu istismarı sürdürmek olduğunu ifade eden Uçan, “Benim durumum ve emsal durumlarda da sosyal medya bir fişleme aracı ve tuzak olarak kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Uçan: Diyanet insanları rızıklarıyla terbiye etmeyi amaçlamaktadır

Uçan şunları söyledi:

"Bu konuda adalet samimi bir şekilde tesis edilmek isteniyorsa kanunlar sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır. Ancak Diyanet şahsımın yargılandığı maddeyi kendisi ihlal eden bir politika izlemektedir. Mevcut siyasi iktidarın politikalarına göre baskı, tehdit ve şantajla insanları rızıklarıyla terbiye etmeyi amaçlamaktadır. Biz Sendika olarak bu ve benzeri durumların takipçisi olmayı sürdüreceğiz."