Diyanet, 2019'da ‘büyük onarım ve ikmal inşaatlar’ için yaklaşık 9 milyon lira harcamış

2021 yılı için teklif edilen 12,9 milyar TL bütçe ile pek çok kamu kurumunu geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde hayır duası talep ettiği inşaatları için bir yılda milyonlar harcadı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ‘Büyük onarım ve ikmal inşaatlar’ için 2019 yılında Diyanet bütçesinden 6 milyon TL ödenek ayrıldı. Yıl içinde aktarılan 3,3 milyon TL ödenekle birlikte toplam ödenek 9,3 milyon TL’ye çıktı. Bu ödeneğin tamamına yakını eğitim merkezleri, dini yüksek ihtisas merkezleri ve Kuran kurslarının inşaatı ile bakım ve onarımı için tüketildi.

Diyanet, 2019 yılında gayrimenkullerinin bakım ve onarımı için 3,8 milyon TL harcayan idare, Elazığ’da yapımı devam eden Harput Eğitim Merkezi için 15,3 milyon TL, Denizli’de yapımı devam eden Dini Yüksek İhtisas Merkezi için ise 21,4 milyon TL harcadı.

İki merkeze 36,7 milyon lira

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Diyanet’in inşaat harcamalarının büyük bölümünü Elazığ ve Denizli’de yapımları devam eden eğitim merkezleri için harcanan paralar oluşturdu. 2018-2021 yılları yatırım programında bulunan Elazığ Harput Eğitim Merkezi inşaatında kullanılmak üzere 2019 yılı için 6 milyon TL ödenek konuldu. Yıl içinde tahsis edilen 7,5 milyon TL ek ödenek ve diğer kalemlerden aktarılan 1,8 milyon TL ile birlikte toplam 15,3 milyon TL, inşaatın yapımını üstlenen Elazığ İl Özel İdaresi’nin hesabına aktarıldı. İnşaatın yüzde 50’sinin tamamlandığı bildirildi.

Elazığ’da yapımı devam eden eğitim merkezi için 15,3 milyon TL ödenek ayıran Diyanet, Denizli’deki yüksek ihtisas merkezi için ise daha fazla parayı gözden çıkardı. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi inşaatında kullanılmak üzere 2019 yılında 12 milyon TL ödenek ayıran idare, tahsis edilen 9,5 milyon TL ek ödenek ile toplam 21,4 milyon TL’yi inşaatın tamamlanması için Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bütçesine aktardı. Yapımı devam eden merkezin şu ana kadar yüzde 65’inin tamamlandığı belirtildi.