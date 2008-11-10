Diyanet 200 kadın vaiz arıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan vaiz kadrolarına 200 sözleşmeli kadın vaiz alacak.



Kadın vaiz adaylarının, İlahiyat Fakültesi mezunu ve Vaizlik Yeterlik Belgesine sahip olmaları gerekiyor.



Bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu sınavından en az 60 puan almış olmaları gereken adayların, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumlarının herhangi birinden emekli aylığı almıyor olmaları şartı aranıyor. Adaylar, en fazla 5 il tercihinde bulunabilecekler.



Kayıt işlemlerini 30 Kasım Pazar gününe kadar www.diyanet.gov.tr adresinden ''Personel Hizmetleri'' bölümündeki Sözleşmeli Personel E-Başvuru'yla yapabilecek adaylar, web üzerinden kayıt işlemlerini yaptıktan sonra başvuru için gerekli evraklarla birlikte il müftülüklerine müracaat edecek.



Yerleştirme işlemi, Diyanet İşleri Başkanlığınca bilgisayar ortamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak. Puanların eşit olması halinde ise sırasına göre, doktorasını ve yüksek lisansını tamamlayanlara, burada da eşitlik olması halinde hafızlara ve yaşı küçük olanlara öncelik verilecek.



Müracaatları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin, yerleştirilmesi yapılmış olsa bile yerleştirme ve sözleşme işlemleri iptal edilecek. Müftülük tarafından onaylanmamış müracaatlar yerleştirmede dikkate alınmayacak.



Adaylar, yerleştirme işlemleri sonucunda, sağlık, eş durumu ve öğrenim gibi herhangi bir sebeple başka bir ile nakil isteyemeyecekler. (AA)

