Diyalogsuz kısa filmler yarışması

5. Uluslararası Bodrum Film Festivali" başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, Türkiye'deki kısa film üretimini özendirme ve kısa filmin gelişimine katkıda bulunma hedefleriyle bir ilke imza atacak.Festival bünyesinde gerçekleştirilecek "Ulusal Altın Karagöz Kısa Film Yarışması"nda, hikayelerini sinemanın görsel gücünü kullanarak anlatacak diyalogsuz filmler yarışacak.Son başvuru tarihi daha önce 3 Ekim olarak duyurulan yarışmanın süresi, kısa filmcilerden gelen yoğun talep üzerine 10 Ekime kadar uzatıldı.Yarışmaya katılan eserlerden ön elemeyi geçen 10 filmin "Altın Karagöz" ödülü için mücadele edeceği yarışmada, birinci olacak eserin sahibi 8 bin YTL para ödülü kazanacak.Yarışma jürisinin belirleyeceği ve desteklemeye uygun gördüğü iki filmin yönetmeni de Digital Film Academy iş birliğiyle 1 yıllık ve 4 aylık sinema eğitim bursuyla ödüllendirilecek.Yarışmaya, 1 Ocak 2007 tarihinden sonra çekilen diyalog ve dış ses gibi sözlü ifade içermeyen ve 20 dakikayı aşmayan kurmaca filmler katılabilecek.Tüm amatör ve profesyonel kısa filmcilerin başvuruda bulunabileceği yarışmaya katılması uygun görülen filmler, Festival Danışma Kurulunun belirleyeceği ön jürinin değerlendirmesine sunulacak. Ön elemeden geçen filmler, 20 Ekim'de açıklanacak.Yarışmada dereceye girenler ödüllerini, 4 Aralık'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin kapanış gecesinde alacak.Katılımcıların yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve katılım formlarına, İstanbul'daki festival merkezinden ya da festivalin "www.ipekyolufilmfest.com" adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.