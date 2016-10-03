Diyaliz hastalarına 'elektrik' müjdesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikle çalışan ve hastaların yaşam hattına bağlayan cihazların elektriğinin kesilmemesi için karar aldı. Solunum cihazı, diyaliz destek ünitesi gibi araçlara bağlı yaşayanların elektriği kesilmeyecek.

Akşam gazetesinden Miray Çimen'in haberine göre, EPDK yaşam destek cihazlarına bağlı hastalar için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu hastaların şirketlerine yazılı başvurusu halinde borcu dahi olsa elektrikleri kesilmeyecek. Ödeme güçlüğü çekenlere de 4 taksit imkanı da sunulacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yeni bir düzenleme taslağı hazırladıklarını belirterek “Elektrikli cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren ve borcundan dolayı kesinti söz konusu olabilecek tüketicilerimizin elektriğinin kesilmemesini hedefliyoruz. Bu abonelere borçlarını taksitlendirme olanağı sunulacak ve bu tip mağduriyetlerin önünü geçilecektir. Diğer taraftan planlı kesintiler ile ilgili bu abonelerin önceden bilgilendirilmesi, plansız kesintiler sonrası da gerekli bilgilerin ivedilikle iletilmesi hedeflenmektedir” demişti.

Borcu olana 4 taksit var

Düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Buna göre, diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilemeyecek. Ödeme güçlüğü çekebilecek abonelikler içinde de talep edilmesi halinde süresi dört ayı geçmeyecek şekilde taksit imkanı sağlanacak.

Sağlık raporu alınacak

Kişilerin bu imkandan faydalanabilmesi için durumunu belgeleyen sağlık raporunu ibraz etmesi ve bulunduğu ikametgâhın aboneliğini bildirmeleri gerekiyor. Yapılan düzenleme ile dağıtım şirketlerine, ilgili tüketicinin sağlık raporunun sona ereceği tarihi önceden hatırlatma mükellefiyeti getiriliyor. Bunun yanı sıra bu hastalar raporunu yenilemesi halinde bu haktan yararlanmaya devam edebilecek. Bunun için raporun 30 gün içerisinde dağıtım şirketine iletilmesi gerekiyor.

Kesintiler haber verilecek

Şebekede planlı elektrik kesintisi olması durumunda, bu kişiler önceden kendilerinin belirlediği iletişim aracıyla bilgilendirilecek. Plansız elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda ise yine kesintiyle ilgili durum hakkında bu kişilere bilgilendirilme yapılacak.