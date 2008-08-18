T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Diyabetle mücadelede kilo vermek tedaviyi kolaylaştırıyor

Yapılan son araştırmaya göre, tip 2 diyabet teşgisi konduktan sonra kilo veren hastalar, ileride bu kiloları alsalar da kontrolü sağlayabiliyorlar.

18 Ağustos 2008 03:00

Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan son araştırmaya göre, tip 2 diyabet teşhisi konulduktan sonra kilo veren hastalar, kan basıncı ve kan şekerlerini daha iyi kontrol edebiliyorlar. Bu durum hastalar tekrar kilo alsalar da değişmiyor. Teşhis konulduktan sonra kısa bir süre içerisinde verilen kilolar sayesinde, kan basıncı kontrolü ve glisemik kontrol çok daha iyi sağlanabiliyor.

New York Lenox Hill Hastanesi doktorlarından endokrinoloji uzmanı Dr. Spyros Mexitis, “Yaptığımız bu son araştırmanın sonuçları gerçekten çarpıcı. Kilo vermenin diyabet tedavisi üzerindeki etkilerini zaten biliyorduk, ama verilen kiloların geri alınması sonucunda da bu olumlu tablonun değişmemesi oldukça önemli” diye konuştu.

Çoğu fazla kilolu ya da obez insanların yaşadığı Amerika’da, 20 milyondan fazla insan tip 2 diyabet hastalığıyla mücadele ediyor.

Yaşları 21 – 75 arasında değişen 2 bin 574 tip 2 diyabet hastası üzerinde yapılan araştırma sonucunda; kilo vermenin hem kan şekeri ve kan basıncını hem de kolesterol seviyesini dengede tutmak için oldukça önemli olduğu tespit edildi. Kilo vermek ayrıca kalp krizi, körlük, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gibi diyabetin uzun süreli komplikasyonlarından da koruyor.

(Tempo24)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24