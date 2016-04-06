Diyabet tüm dünyada artış gösteriyor



Örgütün Cenevre'de açıkladığı Dünya Diyabet Raporu‘na göre 1980 yılında 108 milyon kişi diyabet hastasıyken 35 yıl içinde bu sayı neredeyse dörde katlanarak yetişkinlerde 422 milyona yükseldi. Bu da dünya çapında tüm yetişkinlerin yüzde 8,5 kadarına denk düşüyor. Vücutta yeterince insülin salgılanmadığında kandaki şeker oranının yükselmesiyle ortaya çıkan ve bu nedenle şeker hastalığı olarak da anılan diyabetten Almanya'da da yaklaşık 5 milyon kişi mustarip.

'Diyabet sadece zengin ülkelerde ortaya çıkmıyor'

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Margaret Chan, „Bu hastalık artık sadece zengin ülkelerde ortaya çıkmıyor, diabet artık her yerde artış gösteriyor“ ifadelerini kullandı. Raporda ayrıca kalkınmakta olan ülkelerde beslenmedeki ve yaşam şartlarındaki değişimlerin hastalığa yol açtığı belirtiliyor.

2012'de diyabetten 1,5 milyon kişi yaşamını yitirdi

7 Nisan'daki Dünya sağlık Günü dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü, 2012 yılında diyabet hastalığının 1,5 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu, yaklaşık 2,2 milyon kişinin de diyabete bağlı hastalıkları bulunduğunu bildirdi.

Federal Tabipler Odası'nın (BÄK) tahminlerine göre Almanya'da 2030 yılına kadar diyabet hastalarının sayısı 5 milyon 600 bine yükselecek. Bunun da bugünkünden 580 bin daha fazla hastaya işaret ettiği saptanıyor.

Aşırı kilolar ve vücutta yağlanma

Diyabet hastalığının başlıca sebepleri arasında fazla kilolu olma durumu ve obezite sayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın önlenmesi için dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam tarzını öneriyor ve daha çocuk yaşlarda sağlıklı yaşam biçiminin çocuklara öğretilmesi gerektiğini vurguluyor.

Spor ve sağlıklı beslenme

Günlük spor yapılarak ve sağlıklı beslenme ile diyabet tip 2 riskini azaltmanın mümkün olduğuna dikkat çeken doktorlar, ön tedbirlerle diyabetin önüne geçilebileceğine dikkat çekiyorlar.