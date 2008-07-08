Diyabet, cinselliği öldürüyor

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişinin sorunu olan diyabet, cinsel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor; ancak bu sorunların birçoğu basit tedbir ve tedavilerle düzeltilebiliyor.



İSTANBUL - Diyabette uzun bir süre kan şekerinin yüksek olması, ana ve kılcal damarlar ile sinirleri tahrip ediyor ve bu tahribat hangi organda ise, ona âit sorunlar görülüyor.



Diyabetin cinsel sağlık üzerinde yarattığı etki ise, kadınlarda vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik ve enfeksiyonlara şeklinde ortaya çıkarken, erkeklerde daha çok impotans yani cinsel güçsüzlük yaratıyor.



Uzmanlar, diyabetin cinsellik üzerinde yarattığı bu olumsuz etkiyi en aza indirgemek için diyabet hastalarının beslenme konusunda daha dikkatli davranmasını öneriyor ve sağlıklı bir yaşamın parçası olan sporun da cinsel fonksiyonlar üzerindeki olumlu etkisine dikkati çekiyor.