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Sağlık

Diyabet çığ gibi büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından büyüyen "salgın hastalık" olarak ilan edilen diyabetin tedavisi ile ilgili araştırmalar sürüyor.

05 Ekim 2008 03:00

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından büyüyen "salgın hastalık" olarak ilan edilen diyabetin tedavisi ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Diyabeti olanlar sık sık göz muayenesi olmalı

Davetiye ile çağrılan hastalık;: Diyabet

Yapılan araştırmalar Türkiye'de 6 milyon diyabetli hasta olduğu ve her yıl 250 binden fazla yeni diyabet vakasının eklendiğini gösteriyor.

Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre, Metabolik Sendrom Derneği Türkiye'de ilk kez doğrudan hastalarla görüşülerek "diyabetin demografik profili, teşhis ve tedavi sürecini" araştıran bir çalışma yaptırdı. Hastaların tedavi ve bakımları için ülke genelinde bir yılda yaklaşık 3 milyar Dolar'ın harcandığı diyabet, iyi tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği, körlük, koroner kalp hastalığı, nöropati gibi ağır sonuçlarla neden olan ve yaşam süresini kısaltan bir hastalık. Birleşmiş Milletler özel oturumunda "dünyadaki tüm ülkelerin birinci derecede mücadele etmesi gereken sağlık sorunu" olarak belirlenen diyabet, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "tüm dünyayı etkisi altına alan yeni bir salgın hastalık" olarak ilan edildi.

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