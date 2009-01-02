Diyabet ağız kokusuna neden oluyor

Ağız kokusu sadece hastalık sonucunda ortaya çıkmıyor. Dişeti ve diş destek dokularının iltihabı, yanı sıra ülser, karaciğer, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da ağız kokusuna neden oluyor.



Dişhekimi Mehtap Uysal, ağız kokusu konusunda en çok merak edilen soruları cevapladı. Uysal'ın açıklamalarına göre ağız kokusu, ağız içi ve ağız dışı kaynaklı iki sebepten kaynaklanıyor. Ağız içi sebepler başlıca dil üzerinde biriken bakteriler, diş eti ve diş destek dokularının iltihabı, diş çürükleridir. Ağız dışı sebepler ise uzun süre devam eden kulak burun boğaz enfeksiyonları (sinüzit, bademcik iltihabı), sindirim sistemi hastalıkları (mide ülseri), karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi hastalıklardır. Kokuyu gidermek için ilk önce sorunun nedeni bulunmalı. Ağız kaynaklı ise ağız hijyeninin üst seviyeye çıkarılması gerekiyor; diş ve dişetlerinin günde en az iki kez fırçalanması.



Dil üzerindeki bakterilerin fırçalanması, diş hekimi tarafından diş ve dişeti tedavilerinin yapılması, özel gargaralar yapılması gerekiyor. Ağız dışı kaynaklı olanlarda, daima altta yatan hastalığın tedavi edilmesi ile ortadan kaldırılabilir. Bazı sistemik hastalıklarda koku oldukça tipik ve şiddetlidir. Karaciğer yetmezliği olanlarda amonyak ya da diyabet hastalarında aseton kokusuna benzer koku çevreye salınıyor. Ağız içi nedenlere ağız dışı nedenler eşlik ediyorsa o zaman koku oldukça şiddetlidir. Sosyal ortamlarda kişiyi zor durumda bırakması önemli bir kriterdir ve hastanın psikolojisini etkiler. Kişide özgüven kaybına yol açabilir.

