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DİVES GENEL BAŞKANI ÖZDEMİR TUTUKLANDI HAKKARİ (A.A)

29 Ağustos 2010 02:36

-DİVES GENEL BAŞKANI ÖZDEMİR TUTUKLANDI HAKKARİ (A.A) - 28.08.2010 - Hakkari'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES) Genel Başkanı Lokman Özdemir ile Belediye Meclisi Üyesi Bülent Armut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 25 Ağustos'ta, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik, Hakkari kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan DİVES Genel Başkanı Lokman Özdemir ile Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kazandıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Özdemir, Belediye Meclisi üyeleri Bülent Armut ve Nurullah Çiftçi'nin, Hakkari Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. Sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında Hakkari'den Van'a getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye çıkarıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan DİVES Genel Başkanı Lokman Özdemir ile Belediye Meclisi Üyesi Bülent Armut tutuklandı, diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 25 Ağustos'ta kent merkezindeki bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES) Genel Başkanı Lokman Özdemir'in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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