Diva'ya 'Hürrem' saçı





T24- Günay’da sahne alan Bülent Ersoy, yeni imajıyla şaşırttı. Ünlü sanatçı, sevenlerinin karşısına son dönemin modası ‘Hürrem saçı’yla çıktı







Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre, “Muhteşem Yüzyıl” dizisini hiç kaçırmadan izlediğini belirten Ersoy, Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli’yi de çok beğendiğini, genç oyuncunun saç rengini farklı bulduğunu ve kendisinin de denemek istediğini söyledi.



Gülşah Saraçoğlu’na hazırlattığı, göğüs dekolteli siyah-beyaz kostümle sahneye çıkan Bülent Ersoy, konser sırasında kıyafetiyle ilgili küçük bir sorun yaşayınca Saraçoğlu’nu sahneye çağırıp anında müdahale ettirdi. Sanatçı, kıyafetindeki bu küçük sorunun ‘nazarlık’ olduğunu söyledi.



