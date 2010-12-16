Divan Otelleri, Asya pazarlarına açılıyor

T24 - Divan Otelleri, turizm endüstrisinin önde gelen uluslararası kuruluşlarından Pasifik Asya - Seyahat Birliği (PATA)’ne üye oldu. PATA’ya üye olan ilk ve tek Türk otel zinciri olan Divan Otelleri böylece Asya Pazarları’na açılma şansını yakalayacak.





Türkiye’nin ilk Türk zincir otel markası ve Türk Otelciliği’nin lideri olan Divan Grubu, yurtdışında da adını duyurmaya devam ediyor. İlk olarak Eylül ayında "Preferred Hotel Group" ile üyelik anlaşması imzalayan Divan Grubu, Kasım ayının sonunda turizm endüstrisinin önde gelen uluslararası kuruluşlarından PATA’ya üye oldu.



Asya – Pasifik bölgesinde seyahat ve turizm endüstrisinin gelişmesi için öncü olarak hareket eden ve üyelikle çalışan bir dernek olan PATA, özel ve kamu sektör kurumları ile ortaklaşa hareket ederek, özellikle bu bölgede seyahat ve turizmin kalite ve değerinde sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor. PATA, Asya - Pasifik bölgesinin seyahat ve turizm alanında lider kuruluşlarının başında geliyor.



Divan Grubu Oteller, restoranlar ve ziyafet birimleri operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Gün, PATA üyeliği için, "Divan Grubu olarak son dönemde Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz atılım ve yenilikleri uluslararası arenaya da taşıyoruz. Eylül ayında otellerimizin uluslararası platformda da marka olarak bilinirliğini, erişilebilirliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak 'Preferred Hotel Group' ile bir işbirliğine imza attık. Bugün, dünyada turizm endüstrisinin önde gelen kuruluşlarından PATA’ya üye olmanın mutluluğunu duyuyoruz. PATA üyeliğimiz ile Divan isminin sadece Türkiye’de değil yurtdışında da artık çok güvenilen ve prestijli bir marka haline geldiğini göstermeyi hedefliyoruz. Uluslararası arenada markamıza değer katacak ve gelirlerimizi artıracak iş ortaklıklarına devam edeceğiz” dedi.



