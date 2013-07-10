Divan İstanbul Oteli: Otelin önündeki otopark İSPARK'ın

Divan Turizm İşletmeleri yayımladığı basın açıklamasında, 31 Mayıs tarihinde Gezi Parkında başlayan ve devam eden olaylarda, Divan İstanbul Oteli'nin "gösterdiği insani yaklaşımın maksadından çok uzak karalayıcı amaçlar ile bağdaştırıldığını" belirterek, otelin "Özellikle son günlerde, bu asılsız iddialar gerçek dışı görüntü ve fotoğraflar eşliğinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Divan İstanbul’un odaları denilerek televizyonlara dağıtılan “molotof kokteyli” görülen oda kayıtları Divan İstanbul’a ait olmayıp, tersinin kanıtlanması bu kadar kolay olan bilgilerin bile çarpıtıldığını görmek üzücü ve yıpratıcıdır" dedi.

Divan İstanbul Oteli'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada ayrıca, otelin önündeki otoparkta Gezi Parkı olayları öncesindeki günlerde hazırlık yapıldığı, otoparkın önceden hastane haline getirildiği, iki bin sedyenin hazırlandığı, kumanya ve para dağıtıldığı söylemlerinin gerçek dışı olduğu vurgulanarak, "Bahsi geçen ve otelimizin önündeki otopark İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK tarafından işletilmekte olup, olayların öncesi günlerdeki kamera kayıtları da kolaylıkla sağlanabilir" sözleri yer aldı.

Divan Turizm İşletmeleri'nin yayımladığı basın açıklaması şöyle:

Basın ve Kamuoyunun Dikkatine:

31 Mayıs tarihinde Gezi Parkı’nda başlayan ve bugüne kadar devam eden süreçte Taksim’deki “Divan İstanbul Oteli”mizin gösterdiği insani yaklaşımın maksadından çok uzak karalayıcı amaçlar ile bağdaştırıldığını üzülerek izlemekteyiz.

Otelimiz haksız suçlamalar ve ithamlara maruz bırakılarak adeta bu sürecin temel muhataplarından biri ilan edilmiştir. Özellikle son günlerde, bu asılsız iddialar gerçek dışı görüntü ve fotoğraflar eşliğinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Divan İstanbul’un odaları denilerek televizyonlara dağıtılan “molotof kokteyli” görülen oda kayıtları Divan İstanbul’a ait olmayıp, tersinin kanıtlanması bu kadar kolay olan bilgilerin bile çarpıtıldığını görmek üzücü ve yıpratıcıdır.

Keza, otelimizin önündeki otoparkta Gezi Parkı olayları öncesindeki günlerde hazırlık yapıldığı, otoparkın önceden hastane haline getirildiği, iki bin sedyenin hazırlandığı, kumanya dağıtıldığı, para dağıtıldığı ve bunun gibi söylemlerin tümü gerçek dışıdır. Bahsi geçen ve otelimizin önündeki otopark İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK tarafından işletilmekte olup, olayların öncesi günlerdeki kamera kayıtları da kolaylıkla sağlanabilir.

İstanbul’un ilk otellerinden biri olarak bundan 60 yıl önce inşa edilen Divan İstanbul, kurulduğu günden beri Türk misafirperverliğinin en iyi örneklerini yaşatmakta, Koç Topluluğu’nun bir parçası olarak tüm insani, etik ve vicdani değerlere bağlılıkla faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu vesileyle, tüm gerçek dışı ithamlar karşısında hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla

Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.