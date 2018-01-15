Divan Antalya Talya Otel'e kötü haber

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 1970\'li yıllarda inşa edilen ve 1987\'de yapılan son 2 katına yıkım kararı verilen Divan Antalya Talya Otel\'in tamamen yıkılıp, yeniden yapımı için imar planı değişikliği kararları, Antalya 4\'üncü İdare Mahkemesi\'nce iptal edildi.

Antalya\'nın ilk 5 yıldızlı oteli olarak Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi\'nde, 1970\'li yıllarda denize sıfır inşa edilen Divan Antalya Talya Otel binasının, yaklaşık 50 yıllık süreç sonunda ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle yıkılıp, yeniden inşa edilmesi gündeme geldi. Yaklaşık 2 yıldır da kapalı olan otelin, daha önce mahalle sakinlerinin karşı çıktığı son 2 katıyla ilgili açılan davalarda yıkım kararı verildi.

MAHALLELİ DAVA AÇTI

Otelin yıkılıp, yeniden yapımı kararı sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nce 9 Mayıs 2016 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, meclis kararıyla onandı. Muratpaşa Belediyesi tarafından da 2 Eylül 2016 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği\'ne yönelik meclis kararı alındı. Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerinin aldığı imar planı değişikliği kararlarının iptaline ilişkin Gençlik Mahallesi sakinlerinden Abdullah Saraçoğlu, Yaşar Süzen, Lale Çalık Sarper ve Naciye Şule Sözen, Antalya 4\'üncü İdare Mahkemesi\'nde dava açtı.

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Davada, plan değişikliklerinin hukuka aykırı olduğu, dava konusu parsellerin bulunduğu yere ilişkin daha önce yapılan plan tadilatlarının mahkeme kararıyla iptal edildiği, bunun üzerine yeniden mahkeme kararlarını etkisiz hale getiren imar planları yapıldığı, hukuka aykırı bulunan ve ruhsata aykırı yapılaşmaların kazanılmış hak kabul edilemeyeceği belirtilerek, iptali istendi. Antalya 4\'üncü İdare Mahkemesi\'nce ise iki belediye tarafından hazırlanan imar planlarının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatiyle iptal kararı verildi.

\'DENİZDEN ESEN RÜZGARI ENGELLİYOR\'

Mahkeme kararında, otelin yeni projesindeki inşa alanında, daha önce Danıştay kararlarıyla da kesinleşen emsalin aşıldığı, ilave inşaatlar nedeniyle az oranda da olsa sahilden esen serinletici rüzgarın kent içine girmesinin engellendiği, sahil şeridinin aşırı yapılaşma sebebiyle doğal dengesinin bozulduğu da belirtildi. Ayrıca mevcutta 7 katlı inşa edilmiş olmasının, kazanılmış hak olarak planlama tekniğine uygun olmadığı, yıkılıp yeniden inşa edilmesi sürecinde 5 kata müsaade verilen bir alanda kazanılmış hak kavramıyla yapılan atfın, ileride alınması muhtemel yapı ruhsatiyesi açısından tereddütler ve olumsuzluklar doğurabileceği gibi sebepler de gösterildi.

DAVALAR 30 YILDIR SÜRÜYOR

Konya Bölge İdare Mahkemesi\'ne istinaf yolu açık olarak verilen iptal kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan davacı mahalle sakinleri ise 1987\'de sonradan yapılan son 2 katla ilgili 30 yıldır hukuki mücadele verildiğini anlattı. Yasal haklara saygılı ve razı olmak kaydıyla 5 kat olarak otelin yenilenmesine, modern yapıya kavuşturulmasına karşı olmadıklarını belirten bir davacı, \"Modern bir otel yapılmasına biz elbette karşı çıkmayız; ama Fevzi Çakmak Caddesi\'nin önünde deniz kıyısında dev bir kütle yaratmaya çalışmak, tam da virajda bir caddeyi komple karanlığa gömmek, Antalya siluetine, şehircilik esas ve planlamalarına aykırı bir durum. Son açtığımız davada bilirkişilerin aleyhimize rapor vermesine rağmen Antalya 4\'üncü İdare Mahkemesi, bu rapora itibar etmeyip, eski mahkeme kararlarına dayanarak, bu işlemin yasal olmadığı gerekçesiyle belediye kararlarını direkt iptal etti. Artık bu karar, inşallah son mücadelemiz olur\" dedi.



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