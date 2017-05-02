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Dünya
Deutsche Welle

DİTİB'e yardımlar yeniden başlıyor

Alman hükümeti, casusluk skandalı nedeniyle DİTİB için kesilen mali yardımları yeniden başlatma kararı aldı.

02 Mayıs 2017 12:03

Almanya Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DİTİB (Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği) imamlarının Türk hükümeti için casusluk yaptığı iddialarının ardından kesilen devlet yardımlarının DİTİB'e yeniden aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "konunun önemli noktalarının değerlendirilmesi sonucunda, önceden onaylanmış projelere yapılan yardımların sürdürülmesine karar verildiği" belirtildi. Bu yılın sonuna kadar DİTİB'e yaklaşık 1 milyon euro hacminde mali destek sağlanması planlanıyor.

Bakanlığın açıklamasında DİTİB'in iki yeni proje başlattığına da dikkat çekildi. Projelerden birinin "Demokrasiyi yaşamak! Aşırı sağcılığa, şiddete ve insan düşmanlığına karşı harekete geçmek" adı altında bir girişim olduğu, diğerinin de mültecilere yardım amacı taşıdığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Almanya'daki İslam derneklerinin en büyük çatı kuruluşu olan DİTİB, Türk hükümetine yakınlığı nedeniyle eleştirilere neden oluyordu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bazı DİTİB imamlarının Türk hükümeti için casusluk yaptığı ve Gülen cemaatine yakın isimleri Türk hükümetine bildirdiği iddiaları gündeme gelmişti.

Alman hükümeti de bu iddiaların ardından DİTİB'e aktarılan mali yardımların kesilmesine karar vermişti.

Casusluk şüphesi altındaki DİTİB imamları hakkında Alman Federal Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcılık hakkında soruşturma açılan 6 imamın tutuklanması talebinde bulunmuş, ancak tutuklama talebi Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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