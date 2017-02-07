DİTİB İslam Din Dersi Danışma Kurulu üyeliğini askıya aldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde görev yapan imamlara yönelik casusluk suçlamalarıyla ilgili tartışmalar üzerine Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İslam Din Dersi Danışma Kurulu üyeliğini askıya aldığını duyurdu. Köln merkezli DİTİB'den Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "DİTİB hakkında haddi aşan tartışmaların, İslam Din Dersi Danışma Kurulu’na karşı güvenin zedelenmesine sebebiyet verdiği” belirtildi. Açıklamada, bu nedenle "DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki İslam Din Dersi Danışma Kurulu’ndaki üyeliğini bazı iddiaların açıklığa kavuşturulacağı kısa bir süre için askıya alma kararı almıştır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Danışma Kurulu'nda yaptıkları çalışmaların temelinde karşılıklı güven olduğu vurgulanarak, "DİTİB, Danışma Kurulu’nun ve dolayısıyla Almanya’daki tüm Müslümanların zarar görmemesi açısından kısa bir süre için kurul toplantılarına katılmayacaktır” denildi. "İddiaların açıklığa kavuşturulmasından sonra Danışma Kurulu üyeliği çalışmalarına tekrar devam edileceği” belirtildi.

Eyalet Eğitim Bakanının talebi

DİTİB bu kararı ile Eyalet Eğitim Bakanı Slyvia Löhmann'ın talebine karşılık vermiş oldu. Yeşiller partili Löhmann, geçen hafta bir gazeteye verdiği demeçte, imamlara yönelik casusluk iddiaları aydınlığa kavuşturuluncaya kadar DİTİB'in İslam Din Dersi Danışma Kurulu üyeliğini askıya almasını istemişti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki okullarda 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından bu yana İslam din dersi veriliyor. İslam din dersi verilebilmesi için 2012 yılında oluşturulan Danışma Kurulu'nda DİTİB'den de üye bulunuyor.

DİTİB'den yapılan açıklamada, Danışma Kurulu'ndaki üyeliğin askıya alınmasıyla, "işbirliği ve güncel tartışmaların objektif bir temele oturtma çabasına yönelik bir gayret” gösterildiği dile getirildi. Açıklamada, "bütün bu tartışmalar 900'e yakın DİTİB camisine ve yüzbinlerce cami cemaatine genel bir şüpheyle bakılmasına asla sebebiyet vermemelidir” ifadesi kullanıldı.

DİTİB bünyesinde çalışan bazı imamların casusluk yaptığı iddiaları Almanya'da tepki toplamış ve tartışmalara neden olmuştu. DİTİB'den yapılan açıklamada, bazı imamların Fethullah Gülen yanlıları hakkındaki bilgileri Ankara'ya ilettiği doğrulanmış ve iddiaların inceleneceği vurgulanmıştı.

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DW/AFP, JD/BD