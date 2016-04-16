Dünyanın en çok turist çeken noktalarından biri olan Paris’teki Disneyland hakkında soruşturma açıldı.

Financial Times’ın haberine göre Alman ve İngiliz ziyaretçilerin şikayetine üzerine dünyanın en çok turist çeken noktalarından biri olan Paris’teki Disneyland hakkında soruşturma açıldı.

Açılan soruşturmada Fransız olmayan ziyaretçilerden fazla bilet ücreti tahsil edilip edilmediği araştırılacak.

Avrupa Birliği Komisyonu Alman ziyaretçilerden aldığı şikayetler üzerine soruşturma açtığını belirtirken hileli bilet ücretlerinin sadece internet üzerinden satıldığının iddia edildiği vurgulandı.

İddilara göre Disneyland’ın internet sitesine Fransa’dan giren müşterilerle farklı ülkelerden giren müşteriler farklı bilet ücretleri görüyorlar.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre internet üzerinde Almanya’dan Disneyland için özel tur satan alan bir kişi 2.477 bin euroluk bilet fiyatıyla karşılaşırken aynı tur İngiltere’de 1.870 euro, Fransa’da ise 1.346 euroya satılıyor.

AB Komisyonu yetkilisi Elzbieta Bienkowska konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Disneyland konunun önemini anladı. Ve kendileriyle yapıcı bir şekilde görüşüyoruz” açıklamasında bulundu.