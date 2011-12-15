T24 LogoT24 Logo
Dünya

Disney'den yeni karakter: ''Prenses Sofia'' ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 16:45

-Disney'den yeni karakter: ''Prenses Sofia'' ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Dünyanın en ünlü film ve animasyon üreticilerinden Disney Company, küçük izleyicileri için ''Prenses Sofia'' adında yeni bir karakter yarattı. Şimdiye kadar ''Uyuyan Güzel'', ''Pamuk Prenses'' ve ''Kül Kedisi'' gibi ''kurgusal kraliyet karakterlerini'' ekrana taşıyan Disney'in son ürünü olan ''Prenses Sofia'', henüz küçük bir çocuk. İzleyici kitlesi olarak özellikle 2-7 yaş arasındaki çocukları ekran başına çekmeyi hedefleyen Sofia'nın çizgi filmi, 2013 baharından itibaren Disney Channel ve Disney Junior'da yayımlanmaya başlayacak. Küçük prensesin maceralarının anlatıldığı sinema filmi ise 2012 sonbaharında izleyiciyle buluşacak. Disney'den yapılan açıklamaya göre, Prenses Sofia'nın türlü oyuncaklar, şirin giysiler ve ışıltılı aksesuarlardan oluşan tüketici ürünleri serisi de olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24