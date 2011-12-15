-Disney'den yeni karakter: ''Prenses Sofia'' ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Dünyanın en ünlü film ve animasyon üreticilerinden Disney Company, küçük izleyicileri için ''Prenses Sofia'' adında yeni bir karakter yarattı. Şimdiye kadar ''Uyuyan Güzel'', ''Pamuk Prenses'' ve ''Kül Kedisi'' gibi ''kurgusal kraliyet karakterlerini'' ekrana taşıyan Disney'in son ürünü olan ''Prenses Sofia'', henüz küçük bir çocuk. İzleyici kitlesi olarak özellikle 2-7 yaş arasındaki çocukları ekran başına çekmeyi hedefleyen Sofia'nın çizgi filmi, 2013 baharından itibaren Disney Channel ve Disney Junior'da yayımlanmaya başlayacak. Küçük prensesin maceralarının anlatıldığı sinema filmi ise 2012 sonbaharında izleyiciyle buluşacak. Disney'den yapılan açıklamaya göre, Prenses Sofia'nın türlü oyuncaklar, şirin giysiler ve ışıltılı aksesuarlardan oluşan tüketici ürünleri serisi de olacak.