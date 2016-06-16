Timsahın suya çektiği çocuğun cesedi bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde Disney World yakınlarındaki Seven Seas lagünün kenarında timsahın saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğın cesedinin bulunduğu bildirildi.

Olaydan saatler sonra bölgede buldukları cesedin çocuğa ait olduğuna inandıklarını ifade eden polisler, çocuğun kimliğinin henüz resmi olarak teyit edilmediğini ifade etti.

Çocuk, lagün kenarında ailesiyle otururken timsah tarafından suya çekildi. Bölge şerifi Jerry Demings, çocuğun adının Lane Graves olduğunu duyurdu.

Olayın ardından çocuğun cesedini bulmaya çalışan emniyet yetkililleri bölgedeki beş timsahı yakalayıp öldürdü. Yaklaşık 50 polisin katıldığı arama çalışmalarında deniz radarı (sonar) ekipmanları kullanıldı.

Şimdiye dek timsahlar nedeniyle

22 kişi hayatını kaybetti

Bölgeye tatil yapmaya giden 3 çocuklu aile lagünün kenarında otururken, akşam saat 9.15'te bir timsah 2 yaşındaki çocuğu suya çekti. Disney yaptığı açıklamada "olaydan yıkıldıklarını" belirtti.

Timsahlar Florida'nın sulak alanlarının, bataklık ve lagünlerinin önemli bir parçası olarak biliniyor. Eyalette 1948'den bu yana 22 kişi timsahlar nedeniyle hayatını kaybetti.