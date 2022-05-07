Disney+'ın ilk yerli içeriği 'Kaçış' dizisinden ilk tanıtım geldi

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ için geri sayım devam ediyor.



Disney+’ın ilk Türk içeriği olarak geçtiğimiz günlerde açıklanan ve setten paylaşılan kareleriyle merak uyandıran ‘Kaçış’ dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek’in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok isim yer alıyor.

'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor.

Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri anlatılıyor.