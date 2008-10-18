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Politika

Dişli'den Kılıçdaroğlu'na dava

AKP'li Şaban Dişli, kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla CHP'li Kılıçdaroğlu hakkında 50 bin YTL'lik tazminat davası açtı.

18 Ekim 2008 03:00

AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, TBMM'de ve bazı yerlerde yaptığı basın toplantısı ve açıklamalarda ''kişilik haklarını ihlal ettiği'' iddiasıyla, 50 bin YTL'lik manevi tazminat davası açtı.

Dişli'nin avukatı Erdal Kılbaşoğlu'nun İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, ''davalı Kılıçdaroğlu'nun 11 Ağustos 2008 ve sonraki tarihlerde düzenlediği basın toplantılarında asılsız açıklamalar yaptığı ve Dişli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği'' savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki basın toplantısında, ''asılsız, iftira niteliğinde ve siyasi rant elde etme kaygısıyla yapıldığı aşikar olan sözleri ile Dişli'nin saygınlığının zedelenmeye çalışıldığı'' belirtilen dilekçede, ''Dişli'nin rüşvet aldığı iddiasına bağlı olarak, para karşılığı Silivri Belediyesinde nüfuzunu kullanıp iş takibi yaptığı yönünde asılsız isnat ve ithamlara yer verildiği ve Dişli'ye hakaret edildiği'' ileri sürüldü.

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Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun çeşitli tarihlerde yaptığı 3 ayrı basın toplantısı ve bunun kamuoyundaki yansımaları nedeniyle, Dişli'nin uğradığı zararın giderilmesi için Kılıçdaroğlu'nun toplam 50 bin YTL manevi tazminat ödemesine karar verilmesi istendi.

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