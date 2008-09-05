'Dişli bir savcı aranıyor'

Gaziantep'te yeni 'Dişli'

AKP milletvekili Şaban Dişli'nin 1 milyon dolar rüşvet aldığını ortaya çıkaran CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar hiçbir savcının skandalla ilgili harekete geçmediğini söyledi. Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık, bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'yla skandalı konuştu. Aşık, şunları yazdı:'Savcı aranıyor!Kemal Kılıçdaroğlu, Şaban Dişli olayını 11 Ağustos günü düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Haber ertesi gün hemen tüm gazetelerde yer aldı. Türkiye günlerdir bu olayı konuşuyor. Şaban Dişli partideki görevlerinden istifa etti ama yine de masum olduğunu iddia ediyor. Yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor. Bunun için de bir savcının soruşturma başlatıp fezleke hazırlaması... Peki böyle bir girişim var mı? 11 Ağustos’tan bu yana olay gündemin baş sırasını işgal ederken bir tek savcı bu olayla ilgili harekete geçti, soruşturma açtı mı? Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp soruyoruz:- Bir tek savcı sizi arayıp “elinizdeki bilgi ve belgeleri gönderin” dedi mi?- İnanmayacaksınız ama hayır. Ben de baktım ki boşuna bekliyorum, artık kendim suç duyurusunda bulunmaya karar verdim. Dosyayı hazırlar hazırlamaz ilgili cumhuriyet savcısına başvuracağım.- Savcıların bu ilgisizliğini neye bağlıyorsunuz?- Yargının bağımsız olmamasına bağlıyorum. Bağımsız olsaydı tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacak biri mutlaka çıkardı.- Şaban Dişli, dokunulmazlığımın kaldırılması talep edilirse ben de desteklerim diye açıklama yaptı.- Şaban Dişli, yargının bağımsız olmadığını, o nedenle hiçbir savcının kendisi hakkında dava açamayacağını... Açamayınca da dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis’e fezleke gelmeyeceğini biliyor. Efelenmesinin sebebi bu... Sözlerinde samimi ise yapacağı tek şey milletvekilliğinden istifa etmesidir.'