Dişleri ve pençeleri sökülerek evde tutulan aslanın yeri TikTok sayesinde bulundu; kurtarıldı

Kamboçya'da yetkililer, bir TikTok videosunda tespit ettikleri pençeleri ve dişleri sökülmüş aslanı evinde tutan insanın elinden kurtardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de bir villa içinde çekilen TikTok videoları, evcilleştirilmeye çalışılan aslanın yerinin tespit edilmesini sağladı.

Kamboçya Çevre Bakanlığı, 18 aylık 70 kiloluk aslanın Çinli sahibi tarafından denizaşırı ülkeye getirildiğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, "Kamboçyalı yetkililer, TikTok'ta görüldüğünden bu yana aslanla ilgili soruşturma yapıyordu. İnsanların nadir bulunan yaban hayvanlarını "evcil" olarak besleme hakkı yok" dedi.

Yaban Hayatı Birliği isimli yardım kuruluşu, hayvanın yaşamı için uygun olmayan koşullarda tutulduğunu söyledi. Aslanın, dişlerinin ve pençelerinin söküldüğünün altı çizildi.