-DİSK'TEN İSTİHDAM RAPORU İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Eylül 2010 dönemi için geniş tanımlı işsizliğin yüzde 17,3 olduğunu, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte bu oranın yüzde 21,5'e ulaştığını bildirdi. DİSK-AR'ın Ağustos, Eylül ve Ekim dönemini kapsayan İstihdam Raporu'nda, krizin etkilerinin hissedilmeye başlandığı Eylül 2008 döneminden bu yana geçen 2 yıllık sürede, yaratılan 1 milyon 171 bin kişilik istihdamın yüzde 32'sinin kayıt dışı olarak sisteme dahil olduğu belirtildi. Raporda şunlar kaydedildi: ''Böylelikle kayıt dışı çalışanların sayısı 10 milyon 101 bine ulaşmıştır. Aynı dönemde geçici bir işte çalışanların sayısı 44 bin, eksik ve yetersiz istihdam edilen gizli işsizlerin sayısı 403 bin, iş aramayıp çalışmaya başlamaya hazır olduğu için işsiz sayılmayanların sayısı 214 bin kişi artmıştır. Krizin etkisi ile başlayan kırsala dönüş ise tarımsal istihdamda 547 bin kişilik artışa neden olmuştur. Böylelikle tarımda çalışanların sayısı 5 milyon 999 bin kişiyi bulmuştur. 2007 Eylül döneminden bu yana tarımsal istihdamda artış ise 792 bindir. Tarımda istihdam, bu verilerle son 5 yılın dönem rekoruna ulaşmıştır.'' Bu dönemde geçici işlerde çalışanlar için işsizlik oranının yüzde 32 düzeyinde olduğu belirtilen raporda, ''Eylül 2010 dönemi için işe başlamaya hazır olup iş aramayanların dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik rakamı yüzde 17,3 olurken, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte bu oran yüzde 21,5'e ulaşmış durumda'' denildi. -GEÇİCİ İŞÇİLERDE İŞSİZLİK- İşsizlik rakamları içerisinde, geçici bir işte çalıştığı için işsiz kalanların yüzde 27,6'lık oran ve 810 bin kişi ile işsizlikten en çok etkilenen kesimi oluşturmayı sürdürdüğüne işaret edilen raporda, söz konusu dönemdeki işsizlerin 469 binini ise işten çıkartılanların oluşturduğu bildirildi. Sonuç olarak, son 2 yılda çalışanların yüzde 32'sinin kayıt dışı olarak, yüzde 34'ünün eksik ve yetersiz olarak, yüzde 47'sinin tarım kesiminde istihdam edildiği dile getirilen raporda, ''Bu verilere rağmen işsizlikle mücadele açısından ortaya konulan tek önermenin, yoğun sömürü koşullarını ve gizli işsizliği artıracak olan esneklik biçimlerinin dayatılması olduğu'' görüşü savunuldu. -''İŞSİZLİK GEÇEN YILA GÖRE AZALDI, 3 YIL ÖNCESİNE GÖRE ARTTI''- Raporda, Ağustos, Eylül ve Ekim dönemini (Eylül dönemi) kapsayan Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına göre işsizlik oranının, geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puanlık düşüşle yüzde 11,3 olduğu kaydedildi. İşsiz sayısının 462 bin kişi azaldığı belirtilen raporda, ''Buna karşın işsizlik sayısı, hala krizin ilk etkisinin istihdam verilerine yansıdığı Eylül 2008 döneminin 333 bin, kriz öncesi dönem olan Eylül 2007 döneminin 594 bin üzerindedir. Buna göre işsiz sayısı 3 yıl öncesine göre yüzde 25 oranında artmıştır'' ifadesine yer verildi.