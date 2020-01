DİSK'ten eylemdeki Kod-A işçilerine ziyaret

DİSK'e bağlı Sosyal İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işverenin baskı ve tehditlerine maruz kalan Türk Telekom'un teşeron şirketi Kod-A Bilişim işçilerinin eylemi sürüyor. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk ve sendika üyesi işçiler bugün (5 Ekim 2017) eyleme 'dayanışma' ziyareti gerçekleştirdi.

İleriHaber'de yer alan habere göre, burada düzenlenen basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Kod-A işçilernin yaşadığı sürece değinerek şunları söyledi:

"Sendikalı olma haklarına korkmadan sahip çıkan direnişçi Kod-A işçilerini selamlıyorum. Burada onurlu bir direniş gerçekleştiren işçi arkadaşlarım anayasal haklarını kullanıp Sosyal-iş sendikamıza üye oldular. İş yerinde çoğunluğu sağladılar. Mevzuatın aradığı yasal çoğunluğu sağlayan sendikamız, toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurmuştur. Bakanlık sendikamızın toplu iş sözleşmesi yapmak için aranan yasal koşulları sağladığını tespit etmiştir. Ancak anayasa ve yasalar ayaklar altına alınarak burada bir sosyal cinayet işlendi. İşçi arkadaşlarımız tehditlerle, baskılarla, sürgünlerle karşı karşıya kaldı. İşçilerin anayasal haklarından vazgeçmemesi üzerine işten çıkarmalar başladı. İşçiler iş yasasına aykırı biçimde işten çıkarıldı.

Bakın okullar açıldı. Burada işsiz bırakılan arkadaşlarımızın okula giden çocukları var. Alınması gereken defteri var, kitabı var. Önümüzdeki soğuk havalarda ısınması gereken evleri var. Arkadaşlarımızın tütmesi gereken bacaları, yanması gereken ocakları var. Anneleri, babaları anayasada yazan bir hakkı kullandı diye bu çocukların geleceği ile oynamak sosyal bir cinayettir. İşçi arkadaşlarımızın çalıştığı firma, hem Avrupa'da hem Türkiye'de alanında lider bir firmadır. Bu başarıya imza atan işçi arkadaşlarımız ise sendikalı oldukları için işten çıkartılmıştır."

Türkiye'de anayasal bir hak olan sendikalaşmaya karşı patronların faaliyetlerine değinen Beko, Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki boykotlu ILO toplantısında yaptığı açıklamaya değinerek şunları söyledi:

"Türkiye'de sendikal hak ve özgürlükler, hem yasal düzenlemeler aracılığıyla, hem de uygulamada ağır bır biçimde ihlal ediliyor. Her yıl on binlerce işçi, kendi özgür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak istediği için işten atılıyor. Sendikal haklarını kullanan işçiler baskı, tehdit ve hatta şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Bugün Türkiye'de her yüz işçiden sadece 5'i toplu sözleşme hakkından faydalanıyor. Parası olan işveren, Anayasa'yı, yasaları çiğneyebiliyor. Sendikal hak ve özgürlükler ayaklar altına alınıyor."

Bu ülkenin Başbakanı ILO Bölge toplantısında yaptığı konuşmada "Sendikalaşmaktan korkmayın" dedi. O zaman Başbakana soruyoruz. Bugüne kadar işçilerin anayasal haklarını gasp eden işverenlere karşı ne yaptınız? Her gün işverenlerle buluşuyorsunuz. Bir kere olsun, sendika üyesi olduğu için işten atılan işçileri ziyaret ettiniz mi? Sendikalı olduğu için Kod-A işçilerini ziyaret edecek misiniz? Ben buradan sayın Başbakana açık bir davette bulunuyorum. Gelin işçilerin katılmadığı ILO toplantısında verdiğiniz mesajı burada verin. Sendikalaştıkları için işten atılan işçiler burada. Bu açık bir davettir.

Maalesef ülkemizde işçilerin en temel hakları bilerek, isteyerek ayaklar altına alınmaktadır. 12 Eylül darbecilerinin, işçiler örgütlenmesin diye yaptığı düzenlemeler sürmektedir. Anti-demokratik baraj ve yetki sistemi devam etmektedir. Grevler yasaklanmaktadır. Bu sayede işçiler açlık sınırının altında, ölümüne çalıştırılmaktadır. Gelir dağılımı hızla bozulmakta, her yüz kişiden 16'sı açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu adaletsizliklere karşı direnmek, mücadele etmek haktır.

Beko açıklamasının sonunda direnen işçilerin kararlılıkla yanında olduklarını belirterek, "Onuruyla direnen, adalet isteyen, haksızlık karşısında eğilmeyen bu arkadaşlarımız işbaşı yapana kadar, onlarla kol kola omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu onur mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız. Bedeli ne olursa olsun işçi arkadaşlarımızın talepleri gerçekleşene kadar beraber direneceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının sona ermesinin ardından DİSK yönetimi işçilerin direniş çadırını ziyaret etti.

DİSK yönetimi, Kod A ziyaretinin ardından 81 gündür işci kıyımına karşı direnişte olan DHL Express işçilerine de dayanışma ziyaretinde bulundu.