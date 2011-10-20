Disko işkencesi için iddianame hazırlandı



T24 - KKTC'de terhisine yedi gün kala 'disko' denilen disiplin koğuşunda işkence sonucu 13 Ekim'de ölen er Uğur Kantar'ın failleri hakkında iddianame hazırlandı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yedi asker suçlandı. İki askerin ağırlaştırılmış işkenceyle suçlandığı iddianameyi kabul eden Askeri Mahkeme, duruşma tarihini ise 18 Kasım 2011 olarak belirledi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Askeri Savcılık iddianamesinde Disko tabir edilen disiplin koğuşunda işkenceye maruz kalanın yalnızca ölen asker Uğur Kantar’la sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İddianame toplam 19 askerin de çeşitli kereler kötü muameleye maruz kaldığını gösterdi. Sanık askerler arasındaki tek rütbe sahibi Cezaevi Müdürü Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ayhan Şentürk oldu. Şentürk ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan suçlandı.





Duruşmaya müdahil olarak katılmaya hazırlanan Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarından Teoman Özkan, suçun yüksek kademelere kadar uzandığını öne sürerek, “Cezaevi müdürünün üstlerinin de olayda ihmali olduğunu düşünüyoruz” dedi. Avukat Özkan, Askeri Ceza Kanunu’nda ‘işkence’ suçu olmadığını, işkence suçlamasına da büyük ihtimalle “görevsizlik” kararı uygulancağını anlattı. Özkan “Dava sivil mahkemeye gidebilir” dedi.







