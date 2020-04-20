Rapora göre DİSK'e üye işçiler arasındaki pozitif vaka oranı Türkiye’deki vaka ortalamasının üç katı ve bu durum şöyle anlatıldı:
“Türkiye nüfusuna oranı binde 0,9 iken, 15 yaş içinde vaka oranı binde 1,2, DİSK üyeleri arasında binde 2,8'dir. İşçiler arasında Covid-19 pozitif oranı gerek genel nüfusa göre gerekse çalışma çağındaki nüfusa göre oldukça yüksektir. Öte yandan DİSK verileri sendikalı işyerlerini yansıtmaktadır. Sendikasız ve kayıtsız işyerlerinde Covid-19 pozitif oranının çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür.”
Raporda yer alan diğer bilgiler şöyle:
DİSK’in örgütlü olduğu 48 işyerinde üretime ara verildi, 12 bin üye etkilendi.
En az bin 249 DİSK üyesi işçi çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı.
Covid-19 sebebiyle 112 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru kapsamdaki DİSK üye sayısı 30 bini aştı.
Covid-19 nedeniyle 80 işyerinde işçiler ücretli izin kullandı. 4 bin 787 kişi yıllık ücretli izin hakkını kullandı.
Covid-19 sebebiyle evden çalışmaya geçen DİSK üye sayısı 6 bine yaklaştı.