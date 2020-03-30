DİSK: Üretim durdurulmazsa temel ve zorunlu işler dışındakiler çalışmayacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üretimi yapan işletmeler dışında çalışmanın acilen durdurulması çağrısı yaptı. Online basın toplantısı düzenleyen DİSK Başkanı Çerkezoğlu, 48 saat içinde gerekli adımın atılmasını talep ederek, "Ülkeyi yönetenler bu adımı atmadığı takdirde, temel, zorunlu ve acil işler dışında çalışanlar, yaşamlarını tehdit eden bu koşullarda 6331 Sayılı yasanın 13'üncü maddesinde de açıkça belirtildiği gibi ciddi ve yakın bir tehlike nedeniyle çalışmaktan kaçınacak ve çalışmama hakkını kullanacaktır" dedi.

Çerkezoğlu, işten çıkarmaların yasaklanmasını, bütün vatandaşların gelirinin garanti edilmesini, İşsizlik Sigortası Fonu'nun "işte kalma fonu" olarak kullanılmasını, kredi, vergi ve fatura borçlarının ertelenmesini, gereksiz ve acil olmayan kamu yatırımlarının durdurulmasını da talep etti.