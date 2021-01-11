DİSK: TÜİK'in işsizlik verileri gerçekleri yansıtmıyor; geniş tanımlı işsizlik yüzde 27

DİSK'in Araştırma Merkezi'nin hazırladığı istihdam raporunda, TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçekleri yansıtmadığı savunulurken, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre dar işsizlik oranının 0,7 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılırken, "TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19'un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmıyor, tersine saklıyor. Nisan 2020'den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK'in dar tanımlı/standart işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor. TÜİK'in verileri perdelenmiş verilerdir" denildi.

TIKLAYIN - TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı ekim ayında yüzde 12.7 oldu

DİSK'in raporunan özet bulgular şöyle: