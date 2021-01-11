DİSK: TÜİK'in işsizlik verileri gerçekleri yansıtmıyor; geniş tanımlı işsizlik yüzde 27

DİSK'in Araştırma Merkezi'nin hazırladığı istihdam raporunda, TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçekleri yansıtmadığı savunulurken, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27 olduğu vurgulandı.
Açıklamada, TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre dar işsizlik oranının 0,7 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılırken, "TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19'un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmıyor, tersine saklıyor. Nisan 2020'den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK'in dar tanımlı/standart işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor. TÜİK'in verileri perdelenmiş verilerdir" denildi.
TIKLAYIN - TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı ekim ayında yüzde 12.7 oldu
DİSK'in raporunan özet bulgular şöyle:
- DİSK-AR, ILO'nun yöntemini esas alarak Covid-19'un yarattığı gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı.
- Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,7 milyona yükseldi.
- Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti.
- Ekim 2020'de de Covid-19 ve ekonomik krizin işgücü piyasaları üzerindeki tahribatı sürüyor.
- Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Ekim 2020'de 10 milyona yaklaştı!
- Covid-19 Ekim 2020'de en az 2 milyon 246 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.
- Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,8'e yükseldi
- İstihdam bir yılda 896 bin kişi azaldı.
- İstihdam oranı yüzde 43,6'ya geriledi.
- İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 833 bin kişi azaldı.
- Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 668 binden 1 milyon 511 bine yükseldi.
- Kadınlar Covid-19'dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 8 kadın istihdamı yüzde 6,3 azaldı.