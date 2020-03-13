DİSK'ten halk sağlığının korunması için çağrı: Çalışan anne babalardan birine ücretli Koronavirüs izni verilmeli

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun Koronavirüs salgınına karşı işçileri korumak için alınması gereken tedbirleri sıraladı. Açıklamada ekonomik sosyal konseyin acilen toplanması çağrısı yapıldı.

Çerkezoğlu'nun açıklaması şöyle:

Yeni Koronavirüs Hastalığı’nın (Kovid-19) ülkemizde bir salgına dönüşme ihtimaline karşı hükümet tarafından yeni önlemler açıklanmıştır.

İşçi sınıfının bu salgından korunması, ağır mağduriyetler yaşamaması ve halk sağlığı için alınması gereken ek tedbirler vardır. Başta Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları, işçilerin ve halk sağlığının korunması için alınması zorunlu olan aşağıdaki önlemleri ivedilikle almaya çağırıyoruz.