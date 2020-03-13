DİSK'ten halk sağlığının korunması için çağrı: Çalışan anne babalardan birine ücretli Koronavirüs izni verilmeli

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun Koronavirüs salgınına karşı işçileri korumak için alınması gereken tedbirleri sıraladı. Açıklamada ekonomik sosyal konseyin acilen toplanması çağrısı yapıldı.
Çerkezoğlu'nun açıklaması şöyle:
Yeni Koronavirüs Hastalığı’nın (Kovid-19) ülkemizde bir salgına dönüşme ihtimaline karşı hükümet tarafından yeni önlemler açıklanmıştır.
İşçi sınıfının bu salgından korunması, ağır mağduriyetler yaşamaması ve halk sağlığı için alınması gereken ek tedbirler vardır. Başta Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları, işçilerin ve halk sağlığının korunması için alınması zorunlu olan aşağıdaki önlemleri ivedilikle almaya çağırıyoruz.
- Okulların ve kreşlerin tatili süresince çalışan anne babalardan birine ücretli Koronavirüs izni verilmelidir. Ücretli izin kararı gecikmeden alınmalıdır.
- Hijyen ve ısınma bu virüsten korunmanın şartlarındandır. Her eve belli bir miktar içme suyu ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalı, geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmamalı ve kesilmiş olanlar derhal açılmalıdır.
- Korona virüsü özellikle yaşlı nüfus için hayati bir tehlike yaratmaktadır. Bu yaş grubunun daha iyi beslenerek korunabilmesi için, emekli maaşlarına belirli bir süre ek korona desteği verilmeli, emekli maaşları bu süre zarfında 3 bin liranın altında olmamalıdır.
- 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan kişilere de ek korona desteği ödenmelidir.
- Genel olarak çalışma yaşamında konuya dair alınması gereken önlemlerle ilgili olarak işçi, işveren ve hükümet tarafının bir araya geldiği EKONOMİK SOSYAL KONSEY acilen toplanmalıdır.