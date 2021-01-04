DİSK'te 25 bin liralık maaş tartışması | Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan: Maaşım 14 bin 500 lira, yılda 4 maaş da ikramiye alıyorum

DİSK yöneticileriyle ilgili başlayan maaş tartışmasına, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan yanıt verdi. Çalışkan, yılda 12 maaş ve 4 kez ikramiye aldığını söyledi.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu, DİSK'e bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı Çalışkan ve yöneticilerinin, 20 ile 25 bin lira aralığında maaş aldığını iddia etti. Aksu, yöneticilerin 'Hizmet Ödülü' başlığında ek ücretler aldığını belirtirken, durumu ‘yağma’ olarak nitelendirdi.

Aksu'nun iddialarına yanıt veren Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan, "Yöneticilerimizin maaşı 13-14 bin lira civarında. Benim maaşım da 14 bin 500 lira" dedi. 25 bin lira aldığı iddiasını reddeden Çalışkan, maaşının yanı sıra yılda 4 maaş da ikramiye aldığını dile getirdi.

"Sendikaya üye olanlar o rakamları kazanabiliyor mu?" sorusuna Çalışkan, “Biz, bazı iş yerlerinde 11 - 12 bin lira seviyesinden toplu sözleşme imzaladık. Sendika yöneticileri de üyelerden çok farklı maaşlar almıyor.” yanıtını verdi.

Türkiye'nin dört bir yanında 120 bin üyelerinin olduğunu ve 24 saat çalıştıklarını söyleyen Çalışkan, otel, konaklama gibi giderlerin sendika tarafından karşılandığını ancak bazı giderleri de kendi ceplerinden ödediklerini söyledi.

Çalışkan, Başaran Aksu'nun 'Hizmet Ödülü'ne yönelik iddiasını yönelik de “O gider birimi, sendikada görev yapmış ve görevi sona eren arkadaşlarımıza, ihbar tazminatı niteliğinde yaptığımız ödemedir. Mevcut yöneticilerle herhangi bir ilgisi yok" açıklamasını yaptı.