DİSK önünde arbede çıktı, şişeler havada uçuştu

Çaycı olarak çalıştığı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) işten çıkartılan Oya Baydak’a destek veren kişilerle, bir grup işçi arasında arbede çıktı. Yaşanan olayların ardından Genel-İş Genel Sekreteri Remzi Çalışkan yaptığı basın açıklamasında “Oya Baydak'ın iş akdini Genel-İş feshetmiştir. DİSK'in burada bir tasarrufu olmamasına rağmen Oya Baydak ve arkadaşları Konfederasyonumuzun kapısına zincir vurarak içeri giriş çıkışları engellemişlerdir" dedi.

DHA’nın haberine göre; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası'nda hizmetli olarak çalışan Oya Baydak işten çıkarılmasını protesto etmek için Şişli'de bulunan DİSK genel binasının önüne çadır kurdu. Boydak ve ona destek veren grup bu sabah DİSK genel merkezinin kapısını kalas ve zincirlerle kapattı. Bu sırada yaklaşık 30 işçi, Baydak’a destek vermek için sendika önüne geldi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindeki yaklaşık 200 kişilik grup da, eylemci işçilerin sendika önünden ayrılmasını istedi. Baydak'a destek veren grup ile DİSK üyesi bir grup arasında arbede çıktı. Grup üyeleri birbirlerine şişe fırlattı.

Arbede sırasında baygınlık geçiren Oya Baydak'ın eşi, “Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Eşim hizmetliydi. Çay yapıyordu. Eşimi çay vermemekle suçladılar. İşçiye yardımcı olmamakla suçladılar. Buradaki işçiler taşınmış işçiler" şeklinde konuştu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindekiler basın açıklaması devam ederken işçiler ile Baydak destekçileri arasında yeniden arbede çıktı. Arbede araya girenler sayesinde büyümeden sonlandırıldı.