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DİSK, KESK ve TMMOB sokağa çıkma yasaklarını protesto için 29 Aralık'ta iş bıracak

"Çocuklar ve kadınlar hedef alınarak katledilmektedir"

26 Aralık 2015 14:44

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), sokağa çıkma yasaklarına karşı 29 Aralık’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

İş bırakma eylemine ilişkin DİSK Genel Merkezi’nde basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Eşbaşkanı Lami Özgen katıldı.

Toplantıda ortak basın metnini DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.

Açıklamada, bölgedeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlara dikkat çekilerek, “’Savaş hali’ni andıran askeri yığınaklar, okulların, hastanelerin ve devlet dairelerinin karargâhlara dönüştürülerek çatışmaların bütün bölgeye yayılmasıyla birlikte ilçeler, şehirler abluka altına alınıp boşaltılmakta, yüzlerce insan evlerinden alınarak kapalı spor salonlarına hapsedilmekte, çocuklar ve kadınlar hedef alınarak katledilmektedir,” denildi.

Açıklamada,  gözaltı ve tutuklamalara da vurgu yapıldı ve “AKP’nin savaş politikalarına karşı çıkan emek ve demokrasi güçleri sindirilmeye çalışılmaktadır,” ifadelerine yer verildi.

29 Aralık’ta greve gidileceğinin belirtildiği açıklamada, “Ülkemizi uçuruma sürükleyen bu gelişmelere seyirci kalmayacak, siyasi iktidarın uyarılması için demokratik tepkilerimizi kapsayan üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmeyeceğiz!” dendi.

Aynı gün, öğlen saatlerinde yerel örgütlerin belirleyeceği merkezi yerlerde kitlesel basın açıklamaları ile alanlarda olacaklarını da aktaran Beko, bütün emek ve demokrasi güçlerini, savaşa karşı kardeşliği ve barışı inşa etmek için alanlarda yan yana olmaya çağırdı.

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