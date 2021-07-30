DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: Bakanlığın kısıtlı veri paylaşması, salgının kontrol edilmesini engelledi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, "Sağlık Bakanlığının salgının başından beri yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ek hastalıklar gibi verilerin yeterince paylaşmaması, salgının kontrol edilmesinde alınacak önlemlerin belirlenmesini geciktirdi ya da önledi. Aynı durum, aşılama sürecinde de devam etmektedir" açıklaması yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün TTB Genel Merkezi’nde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata’nın katıldığı toplantıda ortak açıklamayı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı okudu.

"Aşı ile ilgili bilgiler yeterince paylaşılsaydı aşı tereddütü aşılabilirdi"

Fincancı, "Sağlık Bakanlığının elinde veriler olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından salgının başından beri yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ek hastalıklar gibi verilerin yeterince paylaşılmaması, salgının etkin bir şekilde kontrol edilmesinde alınacak önlemlerin belirlenmesini geciktirdi ya da önledi" dedi. Fincancı, şunları söyledi:

"Aynı durum, aşılama sürecinde de devam etmektedir. Aşılama başladıktan sonra aşının salgın üzerine etkisinden yan etkisine kadar aşı ve bağışıklama ile ilgili bilgiler yeterince paylaşılsaydı toplumda oluşan aşı tereddüdü aşılabilir, aşı karşıtlarının bilgiyi çarpıtarak oluşturduğu korku iklimini yok edebilirdi. Bilgi edinme hakkımızı yok sayma davranışı, sağlıklı yaşam hakkı ihlaline dönüşmüştür. Sağlık Bakanlığı halen bir aşı programı ya da kampanya ortaya koyamamış, yalnızca Sağlık Bakanı’nın attığı tweetlerle aşı programı yürütmeye çalışmaktadır. İktidarın diğer bileşenlerinin ise aşıya çağrı ya da aşı çalışmalarında sessizlikleri dikkat çekicidir. Toplumun, Sağlık Bakanlığı bilim heyetinin de salgınla mücadeledeki yanlışlarla ilgili sesini duyması, tutum ve görüşlerini öğrenmesi elzemdir."

"Salgından çıkışın yolu bellidir"

Fincancı, "Salgınla mücadele etme yerine durumu idare etme politikaları bu topraklarda 150 binden fazla insanımızın fazladan ölümüne, milyonlarca insanın hastalanmasına neden oldu. Tüm bunların yanında kronik hastalıkların bedeli sonradan anlaşılacaktır" dedi. "Salgından çıkışın yolu bellidir" diyen Fincancı, dört kurumun ortak önerilerini şöyle sıraladı: