DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 29 Nisan’da sokakta, 30 Nisan’da iş yerlerinde eylemde olacak

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 29 ve 30 Nisan'da "Her gün 1 Mayıs, her yer 1 Mayıs" sloganıyla kutlama ve anma yapacak.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yaptığı ortak açıklamada, “İşçi sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini değil sermayenin çıkarlarını korumaya yönelik bu uygulamalara karşı sesimizi daha da yükselteceğiz” denilerek “Bu kapsamda işyerlerindeki 1 Mayıs etkinlikleri 26 Nisan 2020 itibarı ile başladı” ifadeleri kullandı.

1 Mayıs 2021 kutlama ve anmalarına ilişkin program DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel başkanlarının katılımıyla 21 Nisan 2021 Çarşamba günü duyurulmuştu.

sendika.org'da yer alan açıklamada “Her gün 1 Mayıs, her yer 1 Mayıs” sloganıyla ülkenin dört bir yanında pandemi koşulları dikkate alınarak yaygın bir biçimde gerçekleştirilecek kutlama ve anma programının detayları şöyle duyuruldu:

"29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00’de İstanbul Taksim Kazancı yokuşunda anma töreni düzenlenecektir. 1 Mayıs’ta yitirdiklerimiz için diğer anma törenleri saat 12:00’de Şişhane’de, 13:30’da Kadıköy’de gerçekleştirilecektir.

30 Nisan 2021 Cuma günü “tam kapatma” adı verilen “önlemlere” rağmen virüsle burun buruna çalışmaya zorlanan işçiler, işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını sürdürecek ve pandemi önlemlerinde sınıf ayrımcılığını protesto edecektir.

Zorunlu iş kolları dışında işçilerin, emekçilerin büyük bir bölümünün çalışmadığı 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü, zorunlu işkollarında çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu büyütmeye, pandemiye karşı mücadele ayrımcılığı ve halka gelir güvencesi sağlanmamasını protesto etmeye çağırıyoruz. Herkese sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için aklın ve bilimin emrettiği tedbirlerin alınması talebiyle 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 21:00’de herkesi bulunduğu her yerden “ses vermeye” çağırıyoruz."