DİSK: İşsizlik 10 milyon kişiyi etkiledi

T24 - DİSK tarafından yapılan araştırmada, küresel ekonomik krizin de olumsuz yansımalarıyla işsizliğin, Türkiye'de işini kaybedenlerin aileleriyle birlikte Yunanistan nüfusuna yakın sayıda kişiyi etkilediği belirtildi.



DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi verilerinden yararlanarak küresel ekonomik kriz koşullarında Türkiye'deki işsizliğe yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.



Krizin etkili olduğu dönemde iflaslar, geçici iş ilişkisinin sona erdirilmesi, işten çıkarmalar nedeniyle işini kaybedenlerin sayısının Aralık 2009 itibarıyla 2.6 milyon olduğu ifade edilen araştırmada, işsizliğin kişilerin aileleri de dikkate alındığında yaklaşık 10 milyon kişiyi etkilediği belirtildi.



Araştırmada, ''Bu rakam krizle boğuşan ve ekonomik dar boğaza giren komşumuz Yunanistan'ın hemen hemen nüfusuna denk. Ekonomik krizin tetiklediği işsizlik, Türkiye'de aileleriyle birlikte yaklaşık 11 milyonluk Yunanistan nüfusuna yakın sayıda kişiyi olumsuz etkiledi'' denildi.



Araştırmada, işsizlerin 692 binini işten çıkarılanların, 583 binini TÜİK'in tanımı gereğince iş gücüne dahil edilmeyen ve işini kaybettiği için iş gücü dışında bulunanların, 1 milyon 45 binini geçici ve güvencesiz çalışma biçimlerinden dolayı işsiz kalanların, 282 binini de iflas eden veya iş yerini kapatanların oluşturduğu kaydedildi.



'Geniş tanımlı işsizlik'



Öte yandan, işe başlamaya hazır olup, iş bulmaktan umudunu kestiği için iş aramayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlar ile diğer nedenlerle işe başlamaya hazır olup, iş aramayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanların sayısında da son önemli değişimler yaşandığına işaret edilen araştırmada, 2004'te 1 milyon 100 bin olan işe başlamaya hazır olup son üç aydır, başta umutsuzluk olmak üzere çeşitli nedenlerle iş arama kanallarından birini kullanmadığı için işsiz sayılmayanların sayısının, 2009'da 2 milyon 61'e ulaştığı belirtildi.



Tanımlama nedeniyle işsiz sayılmayan yaklaşık 2 milyon kişinin dikkate alınmasıyla ''geniş tanımlı işsizlik'' rakamlarına ulaşıldığına yer verilen araştırmada, bu hesaplamaya TÜİK'in 3 milyon 471 bin olarak tespit ettiği toplam işsiz sayısının 5.5 milyona, işsizlik oranının da yaklaşık yüzde 14'den yüzde 20'ye çıktığı savunuldu.

