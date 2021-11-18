DİSK'in çağrısıyla işçiler İzmir'de yürüdü: "Geçinemiyoruz"

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) çağrısıyla işçiler hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla İzmir'de bir araya geldi.
Kentte bulunan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen işçiler üzerinde "Faturalara indirim, zamlar geri alınsın"; "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" ve "Geçinemiyoruz" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.
DİSK, eylem çağrısını "İzmir geçinmek istiyoruz diyor. Gelirde adalet vergide adalet istiyor!" diyerek yaptı.
Eylemde bir araya gelen işçiler, DİSK, yarın Ankara'da 2022 asgari ücretine dair görüş, öneri ve taleplerini açıklayacak.