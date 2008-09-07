DİSK için inanılmaz iddia!

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi içinde önemli bir yer tutan Devrimci İşçi Sendikası’nın (DİSK) 1967-1980 yıllarını kapsayan geçmişi kitap oldu.

Türkiye sendikacılık tarihi konusundaki çalışmalarıyla da bilinen Yol-İş Sendikası Eğitim Daire Başkanı, ODTÜ öğretim görevlisi Yıldırım Koç ile kendisi gibi sendikacı kökenli olan eşi Canan Koç tarafından kaleme alınan “DİSK Tarihi Efsane mi gerçek mi?” adlı kitap, kısa süre önce Epos yayınlarından çıktı.



“Bugünün DİSK’i, 1967-80 döneminin DİSK’inden çok farklıdır” diyen Yıldırım Koç, “DİSK’in tarihinin ancak Sovyetler Birliği’nin ve ABD’nin Türkiye politikalarıyla birlikte değerlendirildiğinde anlaşılabileceği” olduğunu vurguluyor.



Koç kitabında Türkiye sendikacılık hareketi içerisinde önemli yer tutan DİSK’in kuruluşunun genel kanının aksine Sovyetler’in değil, “Sosyalistlerin Türk-İş’ten ayrılıp, ayrı bir örgütlenmeye gitmelerini isteyen” ABD’nin politikalarına uygun olduğunu iddia etti. Kitapta konfederasyonun uzun süre başkanlığını yürüten Kemal Türkler’in, DİSK’in kuruluşunda ileri sürülen gerekçelere aykırı olarak ABD’den para almaya çalıştığı ve Amerika’ya seyahate gittiği, büyük bir mal varlığına da sahip olduğu da ileri sürüldü.



‘İddiaların tamamı yalan’



Yıldırım Koç’un iddialarının tamamının yalan olduğunu belirten DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, şöyle konuştu:

“Bu kişi sendikacı kimliğinin yanında Aydınlık dergisi yazarı, aynı zamanda Ulusal Kanal’da program yapıyor. Kendisinin bize karşı bilinen ve belli bir duruşu var. Bu kitapta yer verdiği görüşler hiçbir belgeye ve bilgiye dayanmıyor. Hepsi gerçekte subjektif görüşleri. Üstelik bunları geçtiğimiz dönem çalıştığı dergi ve televizyonda dile getirdi. Bunların hepsiyle ilgili dava açtık ve açtığımız tüm davaları kazandık.

