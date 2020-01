Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Çerkezoğlu’nun Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alındığı ve hakkında Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Çerkezoğlu, Kartal Adliyesi'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

sendika.org'ta yer alan habere göre, Çerkezoğlu hakkında verilen yakalama kararına gerekçe olan konuşması ise 31 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan “Sağlıkçılar ölüme karşı yaşamı savunuyor” açıklamasında yaptığı konuşma oldu.

Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada “Bu ülkede yürütülen bu savaşın iki tarafı var. Bu savaşın bir tarafında diktatör heveslisi, her türlü baskı, yağma, talan politikalarının uygulayıcısı IŞİD başta olmak üzere tüm cihatcı çetelerin baş destekçisi savaş çığırtkanı Tayyip Erdoğan ve onun çetesi, iktidarı var. Bu savaşın bir tarafında ise bizler varız. Bizler bu savaşta tarafız. Bizler bu savaşta barıştan, demokrasiden yana tarafız. Bizler bu toprakta imha ve inkar politikalarına karşı özgürlük mücadelesi veren Kürt halkı olarak tarafız. Bizler kadınlar, gençler bütün işçi sınıfı olarak tarafız. Atılan her kurşun her bomba insanlıktan bir şeyler götürdüğü için savaşa karşı barıştan yanayız diyoruz” demişti.

DİSK twitter hesabından yapılan açıklamada, Çerkezoğlu’na hakkındaki suçlama ile ilgili ifade vermesi için çağrıda bulunulmadan doğrudan yakalama işlemi uygulandığı belirtildi.