DİSK Genel Başkanı Kani Beko'ya cumhurbaşkanına hakaret davası

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara'ya, iki yıl önceki 'Taşerona Hayır' mitinginde yaptığı konuşmalardan dolayı 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla dava açıldı.

İki yıl önceki mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Doğu illerinde yaşanan çatışmaların son bularak barış ortamının sağlanmasını ve IŞİD'in Ankara Garı saldırısının perde arkasının açıklanmasını istemişti.

Kani Beko'nun konuşması ve atılan sloganlardan dolayı harekete geçen savcılık soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Emin Ekmekcioğlu tarafından hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, DİSK Genel Başkanı Beko'nun 'Türkiye'de 7 Haziran sonrası sarayın diktatörü Türkiye genelinde kanlı iktidarını kurabilmek için Türkiye'nin bir çok kentlerinde bir çok sokaklarında baskınlar yaparak çatışmayı başlatarak bu ülkede o güzelim insanları katlettiler. 10 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük katliamını başta saray cuntası ve onun yandaşları ve onunla birlikte hareket eden soytarılar yapmıştır' dediği iddia etti.

Aynı iddianamede, Genel İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara'nın, ‘Hırsız Katil Erdoğan' sloganı arttırdığı iddia edildi.

İlk duruşma 11 Mayıs Perşembe günü İzmir Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.